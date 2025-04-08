Иностранцы напали на предпринимателя, прострелили ему ногу и потребовали деньги

Злоумышленники потребовали от местного предпринимателя 20 000 долларов для пополнения так называемого "общака" и поддержки лиц, находящихся в местах лишения свободы. А когда тот отказался выполнять поставленные условия, прострелили ему ногу, отобрали автомобиль и скрылись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Хмельнитчины.

Задержание подозреваемого. Фото: НПУ

Задержать нападавших удалось менее чем через сутки благодаря слаженным действиям работников криминальной полиции, следственного управления ГУНП в Хмельницкой области и оперативников Хмельницкого райуправления полиции.



Сообщение о разбойном нападении поступило в дежурную часть полиции 5 апреля около восьми часов вечера. 40-летний предприниматель из Хмельницкого рассказал правоохранителям, что неизвестные лица, которых он подвозил, ранив его в ногу, завладели его автомобилем "Мерседес Вито".



После более детального общения с раненым мужчиной оперативники выяснили, что перед тем, как отобрать транспортное средство, нападавшие требовали у него 20 000 долларов наличных якобы для нужд местной диаспоры и поддержки лиц, находящихся в местах лишения свободы. Когда предприниматель отказался, объясняя, что не имеет ни таких средств, ни отношения к заключенным, злоумышленники начали угрожать ему и предложили в качестве задатка отдать свой автомобиль. Но потерпевший стоял на своем, не соглашаясь ни на какие условия вымогателей, поэтому злоумышленники перешли к силовым методам воздействия. Избив мужчину и прострелив ему ногу из устройства для отстрела резиновых пуль, они силой отобрали личные вещи, ключи от транспортного средства и скрылись, покинув раненого на обочине дороги.



Оперативным путем сотрудники полиции быстро установили личности трех вероятных нападающих. В результате тщательно спланированной спецоперации с привлечением бойцов спецподразделения КОРД и работников управления патрульной полиции Хмельницкой области они были задержаны на одном из блокпостов на выезде из Хмельницкого, когда они пытались покинуть пределы города.



Злоумышленниками оказались три гражданина стран Кавказского региона в возрасте 33-40 лет, временно проживавшие в Хмельницком. Им объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины: ст. 187 (Разбой), 189 (Требование) и ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

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