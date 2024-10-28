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Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности

Житель Херсонской области передавал разведданные РФ

сегодня, 15:38
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Кречмаровская Наталия

Информатора, который передавал информацию РФ о размещении различных критически важных объектов, был задержан. К примеру, он передавал врагу геолокации швартовку кораблей в Одессе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офис Генерального прокурора.

Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности

Фото Винницкой областной прокуратуры

О подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) сообщили жителю Херсонщины.

Следствие установило, что 22-летний мужчина в течение сентября — октября 2024 собирал и передавал представителю вооруженных сил РФ информацию разведывательного характера с целью ее использования врагом для подрывной деятельности против Украины.

"Посредником в передаче разведданных был участник незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР", входящей в состав ВС РФ", — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что подозреваемый передал куратору через мессенджер около трех десятков сообщений о размещении военных объектов ВСУ в разных городах Украины, телефонные контакты командиров подразделений украинских Сил обороны, адреса расположения ТЦК и телебашен, а также геолокации швартовки гражданских кораблей в порту Одессы. Затем часть этих объектов подверглась ракетным обстрелам со стороны страны-агрессора.

При выполнении враждебных задач подозреваемый получил на банковскую карточку денежный перевод от представителя РФ.

“Военная служба правопорядка совместно с СБУ задержали мужчину в Одессе и доставили в Винницу. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — отметили в Офисе.

Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности - фото 2
Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности - фото 3
Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности - фото 4
Информатор сообщал РФ о расположении телебашен и кораблей в порту Одессы: подробности - фото 5



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Днепропетровской области задержан вражеский информатор.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/zatrimano-informatora-yakii-peredavav-vorogovi-geolokaciyi-svartuvannya-korabliv-v-odesi
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