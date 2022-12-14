Имущество Януковича ВАКС взыскал в доход государства

Суд избрал беглого экс президента и его окружения санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях", передают "Комментарии".



ВАКС забрал в госсобственность активы Януковича

Высший административный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а именно Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область), несколько машиномест в подземном паркинге, квартиру, дом, судно марки "Бриг", 100% доли в уставном капитале ООО "Танталит", а также в ООО "Дом Лесника", денежные средства в сумме 31 047 676,73 грн и 84 964,60 дол. США.

По информации ВАКС, у Виктора Януковича и Ко конфисковано среди прочего и 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварную мебель и т.п.). Общая стоимость этого добра, по предварительным оценкам, составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.

Апелляционная жалоба может быть подана в Апелляционную палату ВАКС в течение 5 дней со дня оглашения решения.

Большинство активов удалось отобрать благодаря работе детективов НАБУ. Произошло это в рамках уголовного производства по Межигорью. Собственно дело Януковича с 2014 по 2019 год лежало в Офисе Генпрокурора, пока в декабре 2019 года его не передали в НАБУ. Через два года детективы смогли не только осмотреть, инициировать аресты сотен активов на территории Межигорья и передать все арестованное в АРМА, но и добиться заочного ареста для Януковича и его сына, завершить расследование и направить дело в суд.



Как писали недавно "Комментарии", соратник Януковича заявил, что российская армия бестолково воюет в Украине. Бывший народный депутат от Партии регионов, один из главарей сепаратистского движения в Украине Олег Царев заявил, что российская армия бессмысленно воюет в Украине и, если россиянам удастся достичь "победы", то она больше будет похожа на поражение.



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