Хотел сделать аквариум для улиток: в Запорожской области подросток украл урну для голосования

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Дмитрий Симоненко
В Запорожской области 17-летний подросток угнал с избирательного участка урну для голосования, чтобы сделать из нее аквариум для разведения улиток. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Запорожской области.
saanvi.ru
Пропажу необходимой для голосования емкости обнаружил председатель избирательной комиссии вчера вечером, 18 октября, о чем сразу же сообщил в полицию. Правоохранители прибыли на место преступления во главе с руководством для проведения следственных действий.
По горячим следам правоохранители установили виновного в совершении кражи. Им оказался 17-летний юноша, местный житель населенного пункта, где произошло преступление. Он пояснил, что собирался переоборудовать урну для голосования в аквариум для разведения улиток.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей рецидивистов.
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