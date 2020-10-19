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Главная Новости Общество Криминал Хотел сделать аквариум для улиток: в Запорожской области подросток украл урну для голосования
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Хотел сделать аквариум для улиток: в Запорожской области подросток украл урну для голосования

Возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного ст.185 УК "Кража"

сегодня, 21:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Запорожской области 17-летний подросток угнал с избирательного участка урну для голосования, чтобы сделать из нее аквариум для разведения улиток. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Запорожской области.

Хотел сделать аквариум для улиток: в Запорожской области подросток украл урну для голосования

saanvi.ru

Пропажу необходимой для голосования емкости обнаружил председатель избирательной комиссии вчера вечером, 18 октября, о чем сразу же сообщил в полицию. Правоохранители прибыли на место преступления во главе с руководством для проведения следственных действий.

"Всего на избирательном участке находилось 5 пустых урн для голосования, одна из которых были похищены", — рассказали в ведомстве.

По горячим следам правоохранители установили виновного в совершении кражи. Им оказался 17-летний юноша, местный житель населенного пункта, где произошло преступление. Он пояснил, что собирался переоборудовать урну для голосования в аквариум для разведения улиток.

"Когда правоохранители появились на его дворе, парень сразу признался в содеянном. Юноша объяснил, что собирался использовать урну, как инкубатор для выращивания и разведения улиток", — отметили в Нацполиции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в центре столицы полиция применила оружие для задержания грабителей рецидивистов.


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