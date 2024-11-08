Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался

Житель Киевской области создал программу, которая перехватывала талоны на услуги в сервисных центрах МВД. Используя незаконную схему, он заработал 40 тысяч долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Фото Киевской городской прокуратуры

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем МВД, что нарушило порядок их работы (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Следствие установило, что правонарушитель изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Поскольку в один день генерируется ограниченное количество талонов, то не все могут пользоваться услугами в желаемый день.

“Подозреваемый собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. Эта программа позволяла мужчине автоматически получить талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей", – пояснили детали незаконной схемы в Офисе Генпрокурора.

В ходе расследования полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружили компьютерную технику. По данным полиции, на этой технике в момент обыска работала программа по перехвату талонов, списки заказчиков услуг из 1500 фамилий. По данным Офиса Генпрокурора, за 3 месяца мужчина ориентировочно заработал более 40 тыс. долларов США.

Подозреваемому избрали меру пресечения. В Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе расследования устанавливаются лица, которые помогали подозреваемому в поиске клиентов и реализации талонов электронной очереди.









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