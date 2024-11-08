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Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался

Хакер на незаконной схеме заработал 40 тыс. долл.

сегодня, 13:59
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Кречмаровская Наталия

Житель Киевской области создал программу, которая перехватывала талоны на услуги в сервисных центрах МВД. Используя незаконную схему, он заработал 40 тысяч долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался

Фото Киевской городской прокуратуры

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем МВД, что нарушило порядок их работы (ч. 5 ст. 361 УК Украины).

Следствие установило, что правонарушитель изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Поскольку в один день генерируется ограниченное количество талонов, то не все могут пользоваться услугами в желаемый день.

“Подозреваемый собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. Эта программа позволяла мужчине автоматически получить талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей", – пояснили детали незаконной схемы в Офисе Генпрокурора.

В ходе расследования полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого, в ходе которого обнаружили компьютерную технику. По данным полиции, на этой технике в момент обыска работала программа по перехвату талонов, списки заказчиков услуг из 1500 фамилий. По данным Офиса Генпрокурора, за 3 месяца мужчина ориентировочно заработал более 40 тыс. долларов США.

Подозреваемому избрали меру пресечения. В Офисе Генпрокурора отметили, что в ходе расследования устанавливаются лица, которые помогали подозреваемому в поиске клиентов и реализации талонов электронной очереди.

Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался - фото 2
Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался - фото 3
Хакер на системе МВД заработал 40 тыс. долл.: чем он занимался - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о подробностях громкой драки в Полтаве.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/stvoriv-programu-yaka-perexoplyuvala-taloni-na-poslugi-v-servisnix-centrax-mvs-vikrito-xakera-yakii-zarobiv-na-sxemi-40-tis-dolariv-ssa
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