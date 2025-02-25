"Гуманитарная помощь" на продажу: в Черновцах разоблачили мошенническую схему

В Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему незаконного импорта автомобилей под видом гуманитарной помощи. Организатор и его сообщник ввозили машины из Европы без уплаты таможенных платежей, а затем продавали их за наличные. За полгода им удалось уйти от уплаты более 700 тысяч гривен.

Контрабанда автомобилей. Фото: esbu.gov.ua

По данным следствия, предприниматель лично занимался закупкой автомобилей в странах ЕС, после чего они транспортировались в Украину на прицепах-платформах. Чтобы избежать налогообложения, злоумышленники оформляли машины как гуманитарную помощь для благотворительных организаций. Однако вместо передачи их на нужды общества авто реализовывали частным лицам.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли транспортные средства и спецтехнику, которая использовалась для перевозки автомобилей.

По материалам следствия, организатору схемы и его сообщнику сообщено о подозрении по статьям 28 (совершение преступления группой лиц) и 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Волыни правоохранители остановили большой канал контрабанды автомобилей, незаконно ввозимых под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему, по которой автомобили попадали в страну без уплаты таможенных платежей, а затем перепродавались на рынке. Операция по изъятию транспортных средств стала важнейшим этапом в борьбе с экономическими преступлениями в Украине.