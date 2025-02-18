Гуманитарка или мошенничество: как контрабандисты ввозили авто без таможенных платежей

На Волыни правоохранители остановили большой канал контрабанды автомобилей, незаконно ввозимых под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему, по которой автомобили попадали в страну без уплаты таможенных платежей, а затем перепродавались на рынке. Операция по изъятию транспортных средств стала важнейшим этапом в борьбе с экономическими преступлениями в Украине.

Контрабандисты ввозили авто без таможенных платежей. Фото: БЭБ

Детективы Территориального управления БЭБ Волынской области обнаружили, что группа лиц, жителей Волынской и Ровенской областей, организовала незаконный ввоз автомобилей через таможенную границу. Для этого они покупали автомобили в европейских странах и под видом гуманитарной помощи для армии декларировали их как бесплатные грузы, используя реквизиты благотворительных организаций. Так, по документам, эти авто не подлежали пошлинам и налогам, что позволяло значительно снижать расходы на их импорт.

С начала 2024 года было незаконно ввезено более 20 автомобилей. После пересечения таможенной границы транспортные средства продавались через популярные социальные сети. Такой бизнес приносил значительную прибыль, ведь объемы сделок значительно превышали законные операции на рынке автомобилей.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли 8 транспортных средств, оформленных на благотворительные организации, также ставшие объектами ареста. Правоохранители подчеркивают, что эти машины были напрямую связаны с контрабандной схемой и подлежат возвращению в законный оборот.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводимое по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров). Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ и Службы безопасности Украины в Волынской области.

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