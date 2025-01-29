Грязные тендеры: как депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для военных, к которой причастен депутат одного из городских советов Кировоградщины. Чиновник вместе с сообщниками организовал поставки дешевой, несертифицированной экипировки, что только внешне напоминало военную одежду. В результате этой сделки государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ. Фото: ГБР

По данным следствия, депутат, одновременно являвшийся собственником и директором предприятия, узнал о тендерных закупках для обеспечения военных на Херсонщине и решил использовать их в собственных интересах. В схему он привлек знакомого, которого назначил директором другой подконтрольной компании, а также бухгалтер этой фирмы.

Злоумышленники поставляли государству низкокачественную одежду, которая не соответствовала стандартам Минобороны Украины и не имела необходимых сертификатов. Фактически он был только похож на военную экипировку, однако не мог обеспечить защиту и комфорт бойцам.

В настоящее время депутату, его сообщнику и бухгалтеру объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения и возмещении нанесенного государству ущерба.



Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны поставляли для Нацгвардии 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен.