logo

BTC/USD

102540.80

ETH/USD

3118.83

LTC/USD

112.59

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Грязные тендеры: как депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Грязные тендеры: как депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ

Депутата из Кировоградщины подозревают в схеме с некачественной одеждой для военных

сегодня, 15:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для военных, к которой причастен депутат одного из городских советов Кировоградщины. Чиновник вместе с сообщниками организовал поставки дешевой, несертифицированной экипировки, что только внешне напоминало военную одежду. В результате этой сделки государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Грязные тендеры: как депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ

Депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ. Фото: ГБР

По данным следствия, депутат, одновременно являвшийся собственником и директором предприятия, узнал о тендерных закупках для обеспечения военных на Херсонщине и решил использовать их в собственных интересах. В схему он привлек знакомого, которого назначил директором другой подконтрольной компании, а также бухгалтер этой фирмы.

Злоумышленники поставляли государству низкокачественную одежду, которая не соответствовала стандартам Минобороны Украины и не имела необходимых сертификатов. Фактически он был только похож на военную экипировку, однако не мог обеспечить защиту и комфорт бойцам.

В настоящее время депутату, его сообщнику и бухгалтеру объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы. Следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения и возмещении нанесенного государству ущерба.

Грязные тендеры: как депутаты поставляют армии некачественную форму ВСУ - фото 2
 Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух бизнесменов, которые во время войны поставляли для Нацгвардии 30 тысяч комплектов военной формы ненадлежащего качества. Вместо того чтобы обеспечить защитников надежной одеждой, предприниматели сэкономили на материалах, что может угрожать безопасности украинских военных. Сумма ущерба для государства составила почти 29 миллионов гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-pidozryue-deputata-miskradi-na-kirovogradshhini-v-organizacii-zakupivli-neyakisnogo-odyagu-dlya-vijskovih
Теги:

Новости

Все новости