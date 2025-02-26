Громкое дело в КГГА: Антикоррупционный суд устранил замглавы столицы

В Киеве раскрыта масштабная коррупционная схема, к которой причастны высокопоставленные должностные лица городских властей. Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП и НАБУ об отстранении одного из заместителей главы КГГА. Чиновник подозревается в причастности к преступной организации, которая контролировала земельные, бюджетные и инвестиционные решения в столице. Какую роль он играл в схеме и какие последствия будет иметь расследование – разбирались комментарии ссылаясь на САП.

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По данным следствия, с 2019 по 2025 год в Киеве действовала организованная группа, состоявшая из бывших и действующих должностных лиц городского совета и администрации. Злоумышленники использовали свои служебные полномочия для реализации коррупционных схем, в частности, по распределению земельных участков и бюджетных средств.

Установлено, что отстраненный чиновник координировал работу Департамента земельных ресурсов и коммунального предприятия Киевский институт земельных отношений, влияя на принятие решений в интересах организации. Также он подавал в Киевсовет проекты решений, направленные на обогащение участников схемы.

Суд принял решение устранить должностного лица с должности на два месяца, чтобы предотвратить возможное давление на следствие. В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого проверяется причастность других должностных лиц к масштабным коррупционным преступлениям.

Напомним, государственные интересы понесли серьезные потери из-за действий бывшего первого заместителя Председателя ГФС Украины. САП и НАБУ сообщили о подозрении эксчиновнику в злоупотреблении служебным положением. По результатам расследования, выяснилось, что его бездействие повлекло за собой потерю более 640 миллионов гривен для бюджета страны. Как это стало возможным и какие последствия ожидают злоумышленника, разбирались "Комментарии", ссылаясь на САП и НАБУ.