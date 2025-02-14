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Громкий арест: ГБР задержало директора онлайн-казино «PIN-UP»

В ходе расследования выявлены многомиллионные финансовые потоки, которые направлялись в поддержку вооруженной агрессии против Украины

сегодня, 13:04
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Амбарцумян Анна








Сотрудники Государственного бюро расследований задержали директора компании, работавшей в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Следователи выяснили, что фактическими владельцами компании являются граждане России, а сам азартный бизнес использовался для финансирования государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Громкий арест: ГБР задержало директора онлайн-казино «PIN-UP»

Фото: gp.gov.ua

По данным ГБР, задержанному уже доложено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Следствие настаивает на содержании под стражей, а также документирует причастность других лиц к этой схеме. В ходе спецоперации правоохранители провели ряд обысков и изъяли доказательства незаконной деятельности.

Ранее следователи по сотрудничеству с Государственной службой финансового мониторинга и Офисом Генпрокурора установили, что онлайн-казино имело прямые связи с подсанкционными российскими структурами. Через эту платформу осуществлялись переводы средств, которые направлялись на финансирование СВО, а также деятельность на временно оккупированных территориях.

Выяснилось, что после полномасштабного вторжения организаторы казино не только продолжали работу в Украине, но и активно действовали на территории России. Более того, отдельные подозреваемые напрямую финансировали ветеранов российских силовых структур, участвовавших в войне.

В рамках уголовного производства также было доложено о подозрении Председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Они, по данным следствия, способствовали деятельности русских структур на территории Украины.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следствия и передал в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах компании. Из этой суммы 2 миллиарда гривен уже направлены на военные облигации для поддержки обороноспособности Украины.

Следствие продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к этой масштабной схеме финансирования России.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что в последние годы онлайн-казино стали одной из самых динамичных сфер развлечений в Украине. Легализация азартных игр в 2020 году способствовала развитию этого рынка, привлечению инвесторов и внедрению новых технологий. Портал "Комментарии" спросил у приложений искусственного интеллекта (ШИ) — Gemini и GhatGPT, почему онлайн-казино стали настолько популярными, какие вызовы стоят перед индустрией и что ждет ее в будущем.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-direktora-onlajn-kazino-pin-up-yake-pidozryuyut-u-vidmivanni-rosijskih-groshej
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