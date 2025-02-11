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Госизмена в судебной системе: что скрывает дело судьи Хозяйственного суда Киева

Сейчас судья, которому инкриминируется государственная измена, находится под следствием, и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

сегодня, 14:46
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Амбарцумян Анна








Суд Киева подтвердил подозрение по делу судьи Хозяйственного суда Киева, который якобы был причастен к государственной измене по предварительному сговору с другими чиновниками. В рамках следствия правоохранители установили, что судья активно способствовал принятию неправомерного решения, которое позволяло финансировать армию агрессора за счет украинского бюджета. Дело возбуждено по фактам государственной измены, и для подозреваемого судом определена мера пресечения в виде залога в 1 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Госизмена в судебной системе: что скрывает дело судьи Хозяйственного суда Киева

Задержание судьи. Фото: ГБР

Согласно материалам расследования, в 2011 году Россия привлекла украинских чиновников для реализации взрывной деятельности против Украины. Среди фигурантов – не только экспрезидент и премьер-министр, но и судья, занимавший ключевую роль в воплощении плана врага. Основным элементом схемы стало представление иска Министерства обороны Российской Федерации к Украине с требованием погасить долг за поставленный газ, даже не имея юридических оснований.

Захват украинской судебной системы российскими спецслужбами проявился в незаконном решении Хозяйственного суда, что заставило Кабмин взыскать из бюджета более 3 миллиардов гривен в пользу агрессора. Это решение было поддержано судьей даже несмотря на отсутствие доказательств в подтверждение долга и отказ в открытии производства из-за отсутствия договорных отношений.


В 2014 году, после начала военной агрессии России, другой судья отменил это решение, однако взысканные средства так и не были возвращены. Появились подозрения, что часть этих средств была использована для финансирования военных нужд агрессора.

Сейчас судья, которому инкриминируется государственная измена, находится под следствием и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело активно расследует Государственное бюро расследований, и уже установлено, что подозреваемые действовали в сговоре по причинению вреда национальным интересам Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований задержало генералов за "служебное халатность" , которое привело к прорыву фронта на Харьковском направлении, больших потерь среди личного состава и техники.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/sud-pidtverdiv-oberuntovanist-pidozri-chinnomu-suddi-gospodarskogo-sudu-kieva-yakogo-dbr-pidozryue-u-derzhavnij-zradi
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