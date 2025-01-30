Горючее для армии – на продажу: в Донецкой области офицеры наживались на военных запасах (ВИДЕО)



















Масштабное хищение горючего разоблачили следователи ГБР в воинской части Донецкой области. По данным следствия, трое офицеров систематически списывали горючее, а затем продавали его налево, кладя деньги в собственный карман. Ежемесячно они сбывали не менее 10 тонн топлива, пользуясь военным положением как прикрытием. Подробности сделки и наказания, угрожающие злоумышленникам, – далее в материале.

Офицеры наживались на военных запасах. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали трех офицеров воинской части в Донецкой области, организовавших схему хищения горючего. Командир батальона материального обеспечения, его заместитель и офицер штаба искусственно завышали расход топлива в служебных документах, а "излишки" реализовывали.

Следователи выяснили, что схема действовала как минимум с сентября 2024 года. Ежемесячно военные сбывали более 10 тонн горючего и смазочных материалов. В результате проведенных обысков правоохранители изъяли 8 тонн горючего, деньги, документы, банковские карты, компьютерную технику и черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Фигурантам выдвинуто подозрение по статьям о хищении военного имущества, совершенное организованной группой во время военного положения. Им грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время подозреваемые взяты под стражу, однако суд определил залог: от 423 тыс. до 908 тыс. гривен.

Расследование продолжается, а следователи пытаются установить полный круг лиц, причастных к сделке.





Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило коррупционную схему с закупкой некачественной одежды для военных, к которой причастен депутат одного из городских советов Кировоградщины. Чиновник вместе с сообщниками организовал поставки дешевой, несертифицированной экипировки, что только внешне напоминало военную одежду. В результате этой сделки государству нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Теперь фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.