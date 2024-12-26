logo

BTC/USD

96582.99

ETH/USD

3411.98

LTC/USD

104.30

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Гей-пара создала "идеальную" семью, где насиловала приемных сыновей
commentss НОВОСТИ Все новости

Гей-пара создала "идеальную" семью, где насиловала приемных сыновей

Американская гей-пара осуждена за сексуальное насилие над двумя приемными сыновьями.

26 декабря 2024, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

34-летний и 36-летний Закари и Уильям Зулоки создали вид "идеальной" семьи, однако скрывали тайну – они изнасиловали усыновивших мальчиков. Оба мужчины получили пожизненное заключение за развращение и сексуальную эксплуатацию детей.

Гей-пара создала "идеальную" семью, где насиловала приемных сыновей

Гей-пара насиловала приемных сыновей. Фото: Instagram / @zackjzulock

Как сообщает NY Post, Уильям и Закари Зулоки в декабре были приговорены к 100 годам тюрьмы без права условно-досрочного освобождения.

"Эти двое обвиняемых действительно создали дом ужаса и поставили свои очень темные желания превыше всего", — сказал окружной прокурор Рэнди Макгинли.

Уильям и Закари Зулоки усыновили обоих мальчиков братьев, которым сейчас 12 и 10 лет из христианского агентства. Пара растила их изображая идеальную жизнь под видом счастливого дома в состоятельном пригороде Атланты. Закари Зулок работал в банке, а его партнер Уильям был государственным служащим. Однако доказательства полиции показали подлинную темную сторону жизни обоих мужчин.

Пара регулярно заставляла детей заниматься с ними сексом и снимала насилие над детьми на видео. К примеру, Закари направил сообщение в Snapchat одному из своих знакомых со словами о сексуальном насилии над усыновленным сыном.

"Сегодня вечером я собираюсь трахнуть своего сына. Будьте готовы", — говорилось в сообщении с фотографией парня.

Гей-пару арестовали в 2022 году. Полиция обнаружила записи детской порнографии с участием Зулоков. Оба мужчины признали себя виновными в развращении и сексуальной эксплуатации детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина пригласил 51 человека, чтобы изнасиловать свою жену.

Также "Комментарии" писали о случае в Одессе, где мужчина заманил и изнасиловал двух школьниц.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2024/12/23/us-news/georgia-couple-convicted-for-sickening-sexual-abuse-of-adopted-sons-get-100-years-in-jail-a-house-of-horrors/
Теги:

Новости

Все новости