Гей-пара создала "идеальную" семью, где насиловала приемных сыновей

34-летний и 36-летний Закари и Уильям Зулоки создали вид "идеальной" семьи, однако скрывали тайну – они изнасиловали усыновивших мальчиков. Оба мужчины получили пожизненное заключение за развращение и сексуальную эксплуатацию детей.

Гей-пара насиловала приемных сыновей. Фото: Instagram / @zackjzulock

Как сообщает NY Post, Уильям и Закари Зулоки в декабре были приговорены к 100 годам тюрьмы без права условно-досрочного освобождения.

"Эти двое обвиняемых действительно создали дом ужаса и поставили свои очень темные желания превыше всего", — сказал окружной прокурор Рэнди Макгинли.

Уильям и Закари Зулоки усыновили обоих мальчиков братьев, которым сейчас 12 и 10 лет из христианского агентства. Пара растила их изображая идеальную жизнь под видом счастливого дома в состоятельном пригороде Атланты. Закари Зулок работал в банке, а его партнер Уильям был государственным служащим. Однако доказательства полиции показали подлинную темную сторону жизни обоих мужчин.

Пара регулярно заставляла детей заниматься с ними сексом и снимала насилие над детьми на видео. К примеру, Закари направил сообщение в Snapchat одному из своих знакомых со словами о сексуальном насилии над усыновленным сыном.

"Сегодня вечером я собираюсь трахнуть своего сына. Будьте готовы", — говорилось в сообщении с фотографией парня.

Гей-пару арестовали в 2022 году. Полиция обнаружила записи детской порнографии с участием Зулоков. Оба мужчины признали себя виновными в развращении и сексуальной эксплуатации детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина пригласил 51 человека, чтобы изнасиловать свою жену.

Также "Комментарии" писали о случае в Одессе, где мужчина заманил и изнасиловал двух школьниц.