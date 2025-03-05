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Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает

Германия выдала Украине экс-заместителя руководителя управления налоговой службы, который более 2 лет находился в розыске

сегодня, 15:53
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Недилько Ксения

В рамках международно-правового сотрудничества по результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентными органами Федеративной Республики Германия принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина Украины для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

Мужчина подозревается в пособничестве злоупотреблению служебным положением и служебном подлоге, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 6 К 28, ч. 3 ст. 28).

Правоохранительные органы Федеративной Республики Германия задержали подозреваемого в декабре 2024 года и передали в Украину. На международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области сотрудники Нацполиции Украины передали подозреваемого следователям ДБР, составившим процессуальные документы по его задержанию.

"Установлено, что задержанный – бывший заместитель руководителя ГУ ГНС одной из областей вместе с коллегами инициировали проведение внеплановой проверки полтавского предпринимателя. Они сфальсифицировали акт проверки и внесли в него ложные сведения. В дальнейшем они направили в адрес предпринимателя налоговое уведомление-решение с заниженной суммой налога на добавленную стоимость и заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату. Благодаря таким махинациям предприниматель не перечислил в бюджет почти 1,3 млн грн налогов", – отмечают в прокуратуре.

Узнав об осуществлении досудебного расследования по указанному факту чиновник выехал за пределы Украины во избежание уголовной ответственности. В связи с этим в августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что харьковские налоговики вместо борьбы с уклонением от налогов придумали собственный бизнес – вымогательство взяток у предпринимателей.

Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает - фото 2
Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает - фото 3
Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает - фото 4



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