Германия выдала Украине подозреваемого эксчиновника налоговой: что ему угрожает

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Недилько Ксения
В рамках международно-правового сотрудничества по результатам рассмотрения запроса Офиса Генерального прокурора компетентными органами Федеративной Республики Германия принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина Украины для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.
Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора
Мужчина подозревается в пособничестве злоупотреблению служебным положением и служебном подлоге, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 6 К 28, ч. 3 ст. 28).
Правоохранительные органы Федеративной Республики Германия задержали подозреваемого в декабре 2024 года и передали в Украину. На международном пункте пропуска "Краковец" Львовской области сотрудники Нацполиции Украины передали подозреваемого следователям ДБР, составившим процессуальные документы по его задержанию.
Узнав об осуществлении досудебного расследования по указанному факту чиновник выехал за пределы Украины во избежание уголовной ответственности. В связи с этим в августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.
Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что харьковские налоговики вместо борьбы с уклонением от налогов придумали собственный бизнес – вымогательство взяток у предпринимателей.
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