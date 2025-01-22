"Генпрокурор ЛНР" может сесть за решетку на 15 лет: какие обвинения

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который после оккупации Луганской области в 2014 году перешел на сторону захватчиков. В звании "генерального прокурора ЛНР" он организовывал брифинги и награждал сотрудников фейковой "прокуратуры". Обвинительный акт уже направлен в суд, а злоумышленник обвиняется в коллаборационной деятельности, за которую ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Генпрокурор ЛНР". Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу бывшего правоохранителя, который в 2014 году поддержал российских оккупантов и вступил в должность так называемого "генерального прокурора ЛНР".

После оккупации части Луганской области этот мужчина начал активно сотрудничать с оккупационными властями: проводил брифинги, награждал подчиненных и пропагандировал идеи так называемой ЛНР. В 2022 году появилась информация о его вероятной гибели при взрыве в Луганске, однако подтверждений этому нет.

Его действия квалифицировали по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт уже был передан в суд, а поддержание государственного обвинения будет обеспечивать Киевская городская прокуратура.

Ранее ГБР сообщало о подозрении "первому заместителю генпрокурора ЛНР", незаконно привлекавшему к ответственности пленных украинских военных.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада планирует ограничить размер пенсий для лиц, осужденных за коллаборационизм , установив их на уровне прожиточного минимума. Такую инициативу обнародовал депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.