ГБР выдвинуло подозрения трем чиновникам из Хмельницкого

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении трем чиновникам лесной отрасли Хмельнитчины, которые, по версии следствия, организовали незаконную вырубку леса на территории Летичевского района. Неизвестными действиями было уничтожено более тысячи деревьев на сумму более 6,5 миллиона гривен, что нанесло непоправимый ущерб окружающей среде. Все трое обвиняемых находятся под следствием и могут получить до 10 лет тюрьмы.

Схема незаконной вырубки деревьев. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении руководителю Юго-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, заместителю директора "Ярмолинецкого лесного хозяйства" и главному инженеру "Летичевского лесного хозяйства" из-за незаконной вырубки деревьев на площади 3,3 га в Летичевском районе Хмельнитчины.

Чиновники организовали и провели лесозаготовку без необходимого разрешения на оценку воздействия на окружающую среду, используя фальшивые лесорубные билеты. В результате было незаконно срублено почти 1000 деревьев, что привело к ущербу на сумму более 6,5 миллиона гривен. По результатам экологической экспертизы подтверждено, что вырубка нанесла невосполнимый ущерб окружающей среде.

В ходе расследования правоохранители выясняют, совершались ли подобные преступления в прошлом, а также рассматривают возможность выявления дополнительных фальшивых лесорубных билетов.

Фигурантам дела инкриминируется превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Кроме того, главного инженера подозревают в незаконной порубке леса, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 и ч. 3 ст. 365 УК Украины). В случае доказывания вины подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.