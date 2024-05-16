ГБР разоблачило полицейского: организовал схему уклонения от мобилизации

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Slava Kot
Государственное бюро расследований выявило и задержало правоохранителя в Ровенской области, который создал схему для мужчин призывного возраста, позволяющую избежать мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Полицейский помогал уклонистам избежать мобилизации. Фото: ГБР
Задержанный полицейский специально открывал уголовные дела против уклонистов с не тяжкими преступлениями. Уклонист признавал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении из-за чего получал условный срок 1-2 года. Таким образом, в период следствия и срока наказания мужчины получали возможность избежать мобилизации.
Как обнаружили в ГБР, правоохранитель за такую "услугу" избегания мобилизации указывал цену около 100 тыс. гривен.
Кроме того, задержанный полицейский сотрудничал с местным старостой сельсовета, который имеет право издавать повести. Староста сельсовета предлагал мужчинам призывного возраста воспользоваться схемой избегания мобилизации через правоохранителя, за что получал долю денег.
ДБР обнаружили, что схема работала с марта 2024 года и за это время, по меньшей мере, было создано пять фиктивных уголовных дел для уклонистов.
Пойманному 10 мая "на горячем" правоохранителю грозит до 10 лет заключения. Для чиновника, участвовавшего в этой схеме, будет вручено подозрение, а также устанавливаются лица, которые могли быть причастны к этому преступлению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция задержала работника ТЦК, который угрожал военнообязанным отправкой на фронт.
Также "Комментарии" писали, что в Одесском ТЦК отреагировали на инцидент с избиением женщины мужчиной в военной форме.
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