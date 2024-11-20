ГБР раскрывает схемы «белых билетов»: мобилизовано шесть человек, пытавшихся избежать службы

Государственное бюро расследований продолжает борьбу с коррупцией в сфере мобилизации. На этот раз стражи порядка разоблачили схему продажи "белых билетов" для мужчин призывного возраста, позволявших избежать военной службы. Благодаря оперативным действиям было мобилизовано шесть человек, пытавшихся подкупить чиновников для получения отсрочки или документа, позволяющего уехать за границу.

Схема уклонения от мобилизации. Фото: ГБР

Подробности расследования

Недавно сотрудники ГБР вместе с УСС Нацполиции обнаружили участников незаконной схемы, торговавшей "белыми билетами". Эти документы позволяли мужчинам избегать мобилизации. В ходе расследования были установлены "клиенты" преступника, который зарабатывал на этом, продавая фальшивые документы. Все задержанные не имели законных оснований для признания их непригодными к военной службе.





Шесть человек, пытавшихся воспользоваться этими документами, уже мобилизованы и причислены к Вооруженным силам Украины после прохождения военно-врачебной комиссии. ГБР продолжает проверки и планирует привлечь к ответственности всех, кто пытается уйти от службы с помощью таких незаконных схем.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.

Кроме того, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.