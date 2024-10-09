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Фиктивные браки для побега: пограничники разоблачили схемы уклонения от выездных ограничений

Схема нелегального пересечения границы

9 октября 2024, 18:49
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Амбарцумян Анна

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили две попытки незаконного пересечения границы, предпринятые с помощью фиктивных браков. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Фиктивные браки для побега: пограничники разоблачили схемы уклонения от выездных ограничений

Пограничники. Фото: ГПСУ

Двое мужчин из Винницкой и Полтавской областей заключили браки с женщинами с инвалидностью во избежание запрета на выезд во время военного положения.

Один из мужчин был на 17 лет младше своей "жены", а другой на 10. Браки были оформлены летом 2024 года, однако мужчины не знали о своих "женах" ничего, кроме того, что у них II группа инвалидности.

Пограничники обнаружили признаки преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу. Соответствующая информация передана Национальной полиции.

Согласно части 2 статьи 40 Семейного кодекса Украины, брак считается фиктивным, если одна из сторон не собиралась создавать семью или исполнять обязанности супругов.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=854704926852069&set=a.225021583153743
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