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Фейковые ТЦК похищали людей: подробности

В Одесской области злоумышленники притворялись сотрудниками ТЦК и незаконно удерживали людей

сегодня, 13:40
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Ткачова Марія

В Одесской области троим мужчинам сообщили о подозрении в том, что они выдавали себя за военных и незаконно удерживали людей. По данным следствия, подозреваемые – члены одной из общественных организаций в Одессе. Они надевали форму, похожую на военную, ездили на машине с камуфляжем и действовали якобы от имени территориального центра комплектования (ТЦК).

Фейковые ТЦК похищали людей: подробности

Задержание фейковых военных — od.gp.gov.ua

Под видом мобилизационных проверок они останавливали людей прямо на улицах, применяли к ним физическую силу, запугивали и силой затаскивали в автомобиле.

Один из потерпевших сумел позвонить в полицию прямо из автомобиля, в котором его содержали. Благодаря быстрой реакции правоохранителей мужчину уволили, а всех троих злоумышленников задержали. Им инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий, незаконное лишение свободы и причинение физических страданий.

Правоохранители проверяют, были ли другие случаи, в которых действовала группа. Следователи и прокуроры продолжают работу, чтобы установить все обстоятельства.

Расследование проводят совместно работники Черноморской окружной прокуратуры, полиции и уголовного розыска Одесской области.

Согласно Конституции Украины, каждый человек считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что разведка Британии раскрыла факты: почему РФ никогда не смирится с суверенитетом Украины. Британская разведка отмечает, что Кремль имеет конкретную цель – способствовать большей поддержке противоправной войны РФ против Украины и увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которая несет значительные потери.  



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Источник: https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=387189
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