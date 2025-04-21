В Одесской области троим мужчинам сообщили о подозрении в том, что они выдавали себя за военных и незаконно удерживали людей. По данным следствия, подозреваемые – члены одной из общественных организаций в Одессе. Они надевали форму, похожую на военную, ездили на машине с камуфляжем и действовали якобы от имени территориального центра комплектования (ТЦК).

Задержание фейковых военных — od.gp.gov.ua

Под видом мобилизационных проверок они останавливали людей прямо на улицах, применяли к ним физическую силу, запугивали и силой затаскивали в автомобиле.



Один из потерпевших сумел позвонить в полицию прямо из автомобиля, в котором его содержали. Благодаря быстрой реакции правоохранителей мужчину уволили, а всех троих злоумышленников задержали. Им инкриминируют самовольное присвоение властных полномочий, незаконное лишение свободы и причинение физических страданий.



Правоохранители проверяют, были ли другие случаи, в которых действовала группа. Следователи и прокуроры продолжают работу, чтобы установить все обстоятельства.



Расследование проводят совместно работники Черноморской окружной прокуратуры, полиции и уголовного розыска Одесской области.



Согласно Конституции Украины, каждый человек считается невиновным, пока его вину не докажет суд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что разведка Британии раскрыла факты: почему РФ никогда не смирится с суверенитетом Украины. Британская разведка отмечает, что Кремль имеет конкретную цель – способствовать большей поддержке противоправной войны РФ против Украины и увеличивать количество желающих среди молодежи присоединяться к армии, которая несет значительные потери.