"Это уже не смешно": в США женщина жестоко разыграла свою дочь на 1 апреля

58-летняя Арнтия Уиллис из города Вичита в США решила разыграть свою дочь на 1 апреля, однако вышла за пределы допустимого и оказалась за решеткой. Кроме того, ее дочь получила испуг из-за необдуманного шага матери.

Женщина разыграла дочь на 1 апреля в шутку о стрельбе

1 апреля Арнтия Уиллис разговаривала по телефону со своей дочерью и решила инсценировать стрельбу. Она сказала, что якобы по ней стреляют, а потом положила трубку. Дочь мгновенно отреагировала и позвонила по телефону 911.

Реакция полиции была мгновенной и по вызову приехали 20 вооруженных правоохранителей. Прибыв на место, полицейские вынуждены были сломать дверь дома, однако внутри никого не оказалось. Как выяснилось позже, Уиллис находилась на работе и разыграла дочь по телефону, считая это веселой шуткой на 1 апреля.

"Мне позвонила мама и сказала: "Он выстрелил в меня, он выстрелил в меня". Я все еще ошеломлена. Они воспринимают это серьезно, и это на тебе, мама", — рассказала дочь Арнтии журналистам.

Полиция Вичиты арестовала 58-летнюю женщину по подозрению в неправомерном использовании экстренной службы.

"Первое апреля может быть хорошей, забавной шуткой при определенных обстоятельствах. Но когда это приводит к реакции полиции, это уже не смешно", — заявил лейтенант полиции Вичиты Рональд Гант.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабном первоапрельском розыгрыше. Шутник организовал "извержение" вулкана на Аляске, чем разыграл тысячи людей.

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