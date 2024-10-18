ЕСПЧ подтвердил законность ареста Альперина: почему это важно для Украины

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Амбарцумян Анна
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес важное решение по делу Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды". Суд подтвердил законность его ареста без решения суда и высоких размеров залога, установленного Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Это решение ЕСПЧ оказывает значительное влияние на дальнейшую правоприменительную практику в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции Украины.
ЕСПЧ подтвердил законность ареста Альперина. Фото коллаж: comments.ua
Право НАБУ на задержание без судебного постановления: Суд подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) имело право задерживать Альперина без решения следователя судьи, что соответствовало действующему законодательству.
Обоснованность высокого залога: ЕСПЧ признал справедливым установление залога в 70 млн. грн. Альперин внес ее через три дня после установки, что позволило ему выйти на свободу.
Следует напомнить, что в октябре прошлого года первая инстанция ВАКС закрыла дело Альперина, воспользовавшись "правками Лозового". Однако Апелляционная палата ВАКС спасла дело и отправила его на повторное разбирательство.
Ранее "Комментарии" писали, что в правительстве Украины проинформировали о лишении гражданства Украины двух фигурантов списка санкций СНБОУ, обвиняемых в причастности к контрабанде. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданстве Израиля) и Александре Еримичуке.
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