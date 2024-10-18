ЕСПЧ подтвердил законность ареста Альперина: почему это важно для Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес важное решение по делу Вадима Альперина, которого называют "королем контрабанды". Суд подтвердил законность его ареста без решения суда и высоких размеров залога, установленного Высшим антикоррупционным судом (ВАКС). Это решение ЕСПЧ оказывает значительное влияние на дальнейшую правоприменительную практику в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции Украины.

ЕСПЧ подтвердил законность ареста Альперина. Фото коллаж: comments.ua

Жалоба Альперина и позиция ЕСПЧ

Альперин обратился в ЕСПЧ с заявлением, в котором утверждал, что его арест был незаконным из-за отсутствия судебного постановления. Также он считал чрезмерным залог в размере 70 млн грн, который позже был частично взыскан (35 млн грн). Однако ЕСПЧ принял сторону Украины и отклонил его жалобу.

Право НАБУ на задержание без судебного постановления: Суд подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) имело право задерживать Альперина без решения следователя судьи, что соответствовало действующему законодательству.

Обоснованность высокого залога: ЕСПЧ признал справедливым установление залога в 70 млн. грн. Альперин внес ее через три дня после установки, что позволило ему выйти на свободу.

Взыскание части залога и соревновательный процесс

ЕСПЧ также поддержал решение о взыскании половины залога, отметив, что это стало результатом соревновательного процесса. Альперин имел возможность представить свои аргументы, однако суды в Украине, в частности Апелляционная палата ВАКС, подробно изучили дело и приняли обоснованное решение.

Значение решения для Украины

Это решение ЕСПЧ имеет стратегическое значение для украинской правовой системы. Оно подтверждает право НАБУ и САП задерживать фигурантов топ-коррупционных дел без санкции суда и устанавливать высокие залоги. Подобные прецеденты могут стать важными инструментами в борьбе с коррупцией в Украине.

Следует напомнить, что в октябре прошлого года первая инстанция ВАКС закрыла дело Альперина, воспользовавшись "правками Лозового". Однако Апелляционная палата ВАКС спасла дело и отправила его на повторное разбирательство.

Ранее "Комментарии" писали, что в правительстве Украины проинформировали о лишении гражданства Украины двух фигурантов списка санкций СНБОУ, обвиняемых в причастности к контрабанде. Речь идет о Вадиме Альперине (гражданстве Израиля) и Александре Еримичуке.