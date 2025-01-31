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"Если это... то респект": переписка предательницы с российскими спецслужбами

СБУ задержала очередного агента ФСБ

сегодня, 13:21
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины задержала женщину, помогавшую российским оккупантам вести огонь по правобережной части Херсонщины. Она передавала координаты украинских военных, а также фиксировала последствия атак. Вражеский агент действовала скрытно, обходя город и фотографируя оборонительные позиции. Ее задержали "на горячем", когда она проводила доразведку возле военного объекта.

"Если это... то респект": переписка предательницы с российскими спецслужбами

Агент РФ. Фото: СБУ

По данным СБУ, предательницей оказалась 44-летняя жительница региона, не имевшая постоянного места работы. В поле зрения российских спецслужб она попала из-за своих пророссийских сообщений в Телеграмме. Именно так оккупанты завербовали ее для корректировки ударов по Херсону.

Женщина получала задания через закрытые каналы связи и действовала осторожно: пешком обходила улицы, скрыто фотографировала места дислокации украинских военных, а полученные данные отмечала на Google-картах. Кроме того, она отчитывалась о последствиях вражеских обстрелов, что помогало оккупантам корректировать дальнейшие атаки.

Оперативники СБУ зафиксировали ее преступную деятельность и задержали во время сбора новых разведданных. У нее изъят мобильный телефон, содержащий доказательства сотрудничества с врагом.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Она находится под стражей, а за свою деятельность может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

”Если это... то респект”: переписка предательницы с российскими спецслужбами - фото 2
”Если это... то респект”: переписка предательницы с российскими спецслужбами - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что по материалам СБУ двое российских приспешников, действовавших в Харькове против украинских сил обороны, получили реальные сроки заключения. Один из них, шпион из России, работал банкиром и одновременно выполнял задачи военной разведки агрессора. Другая осужденная – женщина, которая готовила пропагандистские материалы для российского военкора, пыталась дискредитировать Силы обороны Украины.



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Источник: https://t.me/SBUkr/13980
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