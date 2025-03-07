Элитные квартиры и автопарк: как семья таможенников оказалась в центре коррупционного скандала

Более 8,5 млн грн могут конфисковать у супругов таможенников из Одессы и их сына – чиновника районного совета в Киевской области. По данным антикоррупционных органов, семья не смогла объяснить происхождение средств, на которые была приобретена элитная недвижимость и автомобиль. Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Фото: nazk.gov.ua

Выяснилось, что активы оформляли на близкую родственницу, а после начала проверки срочно лишились имущества. Теперь решать судьбу этих средств будет Высший антикоррупционный суд.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) обратились в ВАКС после мониторинга образа жизни чиновников, проведенного Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК). Проверка показала, что в 2021 году супруги таможенников – начальник отдела и главный государственный инспектор Одесской таможни – приобрели квартиру в Одессе площадью 103,8 кв. м. В тот же период их сын, заместитель председателя районного совета Киевской области, стал владельцем квартиры в Киеве на 105,5 кв. м и автомобиля Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года выпуска.

Анализ финансовых потоков показал, что официальные доходы семьи не позволяли бы совершить такие покупки. После начала проверки чиновники быстро избавились от имущества, однако это не помогло избежать судебного процесса. Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Украины, ВАКС может принять решение о взыскании этих активов в пользу государства.

Напомним, в январе стало известно о масштабном расследовании коррупционных схем в Киеве. Коррупция в столице "процветает" годами. Кто и как делит "лакомый столичный пирог" , рассказали журналисты издания "Зеркало недели", пишет портал "Комментарии".