Эксперт: стрельба в Киевской области — это история о том, что нас может ждать после войны

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Недилько Ксения
В Софиевской Борщаговке 8 мая произошла стрельба. Человек купил оружие у военного, однако после конфликта застрелил его и тещу военного из купленного оружия. Злоумышленнику грозит пожизненное. Следствие продолжается.
Скриншот из видео
Следует усиливать возможность изымать это оружие и для наших сограждан давать понятные для них шаги, чтобы украинцы это оружие добровольно регистрировали на себя, считает Мартыненко.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу. В результате полученных огнестрельных ранений они погибли. Полицейские провели спецоперацию и за час задержали стрелка.
Событие произошло 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыли руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики. Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу.
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