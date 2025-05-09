Эксперт: стрельба в Киевской области — это история о том, что нас может ждать после войны

В Софиевской Борщаговке 8 мая произошла стрельба. Человек купил оружие у военного, однако после конфликта застрелил его и тещу военного из купленного оружия. Злоумышленнику грозит пожизненное. Следствие продолжается.

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" Эта история для меня о том, что у нас в стране есть огромное количество оружия и взрывчатых веществ и с этими процессами необходимо усиливать меры для того, или их количество уменьшить ", — убежден Владимир Мартыненко, советник министра внутренних дел Украины в 2015-2021 гг.

Следует усиливать возможность изымать это оружие и для наших сограждан давать понятные для них шаги, чтобы украинцы это оружие добровольно регистрировали на себя, считает Мартыненко.

" Достаточно долго обсуждаем законопроект об оружии, который почему-то лежит в Верховной Раде и не двигается. Мне кажется, его нужно доводить до логического завершения ", – отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу. В результате полученных огнестрельных ранений они погибли. Полицейские провели спецоперацию и за час задержали стрелка.

Событие произошло 8 мая, в 15:22 в селе Софиевская Борщаговка. О стрельбе в полицию сообщили очевидцы. На место немедленно прибыли руководство Главного управления полиции Киевщины, территориального подразделения, следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты полиции и медики. Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу.