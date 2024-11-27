Экснардеп от "Партии регионов" потерял имущество на полмиллиарда гривен

Украинский суд вынес приговор бывшему народному депутату Украины, обвинив его в финансировании действий, направленных на изменение государственных границ Украины. Наказание предусматривает 8 лет тюрьмы, а также полную конфискацию имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен. Осужденный находится на территории России, где продолжает противоправную деятельность. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Дело экснардепа: ключевые детали

В ходе специального судебного производства по публичному обвинению прокуроров Винницкой областной прокуратуры суд признал виновным бывшего народного депутата Украины V–VII созывов, представлявшего запрещенную "Партию регионов". Его обвинили в финансировании вооруженной агрессии России против Украины, а также в содействии изменению границ территорий государства (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Конфискация имущества: что именно утрачено

Суд постановил конфисковать все принадлежащее экснардепу имущество. В список вошли:

земельный участок 0,15 га в Киевской области;

квартира в Днепре;

недвижимость в Крыму, в частности, гостиничные и санаторные комплексы, общежития и производственные помещения.

Общая стоимость конфискованного имущества составляет 460,6 миллионов гривен.

Как бывший депутат поддерживал агрессию

Расследование показало, что после аннексии Крыма экснардеп зарегистрировал свое имущество на оккупированной территории по законам российской федерации. Более того, он нанимал военные росгвардии для охраны своих объектов.

Зафиксированы денежные переводы на счета федеральной службы нацгвардии РФ за охрану музея-усадьбы и санатория в Ялте. Прокуроры представили доказательства, что эти действия финансировали российскую агрессию.

Осужденный находится на территории страны-агрессора. Он будет отбывать наказание с момента его задержания украинскими правоохранительными органами.