logo

BTC/USD

94489.73

ETH/USD

3524.64

LTC/USD

96.20

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Экснардеп от "Партии регионов" потерял имущество на полмиллиарда гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Экснардеп от "Партии регионов" потерял имущество на полмиллиарда гривен

Суд признал бывшего парламентария виновным в финансировании российской агрессии

сегодня, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Украинский суд вынес приговор бывшему народному депутату Украины, обвинив его в финансировании действий, направленных на изменение государственных границ Украины. Наказание предусматривает 8 лет тюрьмы, а также полную конфискацию имущества, оцененного в 460,6 миллиона гривен. Осужденный находится на территории России, где продолжает противоправную деятельность. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Экснардеп от "Партии регионов" потерял имущество на полмиллиарда гривен

Дело экснардепа: ключевые детали

В ходе специального судебного производства по публичному обвинению прокуроров Винницкой областной прокуратуры суд признал виновным бывшего народного депутата Украины V–VII созывов, представлявшего запрещенную "Партию регионов". Его обвинили в финансировании вооруженной агрессии России против Украины, а также в содействии изменению границ территорий государства (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Конфискация имущества: что именно утрачено

Суд постановил конфисковать все принадлежащее экснардепу имущество. В список вошли:

  • земельный участок 0,15 га в Киевской области;

  • квартира в Днепре;

  • недвижимость в Крыму, в частности, гостиничные и санаторные комплексы, общежития и производственные помещения.

Общая стоимость конфискованного имущества составляет 460,6 миллионов гривен.

Как бывший депутат поддерживал агрессию

Расследование показало, что после аннексии Крыма экснардеп зарегистрировал свое имущество на оккупированной территории по законам российской федерации. Более того, он нанимал военные росгвардии для охраны своих объектов.

Зафиксированы денежные переводы на счета федеральной службы нацгвардии РФ за охрану музея-усадьбы и санатория в Ялте. Прокуроры представили доказательства, что эти действия финансировали российскую агрессию.

Осужденный находится на территории страны-агрессора. Он будет отбывать наказание с момента его задержания украинскими правоохранительными органами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/uxvaleno-virok-eksnardepu-ukrayini-ta-konfiskovano-iogo-maino-na-maize-piv-milyarda-griven
Теги:

Новости

Все новости