Эксчиновница депортировала детей в РФ: какое наказание ее ждет

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшую работницу оккупационной администрации Херсонщины, которая помогала россиянам похищать украинских детей. Женщина организовала принудительный вывоз шести несовершеннолетних студентов во временно оккупированный Крым. После деоккупации она попыталась "потеряться" в Киеве, но стражи порядка нашли ее и привлекли к ответственности.

Коллаборантка депортировала украинских детей. Фото: СБУ

По данным следствия, задержанная — бывшая преподавательница местного профучилища, во время оккупации перешедшая на сторону захватчиков. Ее назначили "заместительницей директора" оккупационного заведения, где она получила задание вывезти детей в Крым. Сначала их выселили из общежития и перевезли на левобережье Херсона, а оттуда — автобусом в направлении полуострова.

Весь маршрут сопровождали представители оккупационной администрации, которые давили на детей, запугивая их и ограничивая связь с родными. В Крыму их поместили в закрытый лагерь, где заставляли изучать пропагандистские материалы и готовили к вступлению в ряды оккупационных группировок.

После освобождения Херсона злоумышленница скрылась в Киеве, надеясь избежать наказания. Впрочем, сотрудники СБУ оперативно установили ее местонахождение, собрали доказательную базу и провели задержание.

Женщине уже сообщили о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Также заочно объявлено подозрение ее подельникам — бывшему оккупационному "директору" училища и его "воспитателю", которые сейчас скрываются на временно оккупированных территориях.

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