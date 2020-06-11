Экс-главу МИД Леонида Кожару арестовали в зале суда

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара на свободу не выйдет. Такое решение принял Киевский апелляционный суд. Суд также отказался снизить сумму залога для экс-дипломата. Об этом сообщила дочь предпринимателя Сергея Старицкого, который, предположительно, был убит.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", - написала на своей странице в Facebook дочь убитого предпринимателя Екатерина Старицкая.

Напомним, что Леонид Кожара вышел на свободу после того, как за него внесли залог в 2,1 млн гривень. Изначально, назначенная судом сумма залога составляла 14,8 млн грн.

Об истории вопроса. 21 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы села Чайки Киевской области о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. Позднее стало известно, что в доме Леонида Кожары обнаружили труп Сергея Старицкого. По одной из версий, бизнесмен покончил с собой из короткоствольного оружия Jericho 941, который принадлежал экс-министру. Нацполиция переквалифицировала инцидент в умышленное убийство. По информации правоохранителей, в доме находились трое — Леонид Кожара, его жена и Сергей Старицкий. Супруга Кожары утверждает, что после распития алкогольных напитков, Старицкий выстрелил себе в голову.

Сергей Старицкий известен как руководитель телеканала "Интер". Он также управлял департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.

Как сообщал портал "Комментарии", адвокаты бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, утверждают, что жена Кожары призналась в преступлении по неосторожности.

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