Экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ

Бывший чиновник попытался передать взятку в размере 6 миллионов долларов главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро. Об этом рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем личном

Telegram

-канале.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказали, что совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт взятки от бывшего чиновника предыдущей власти при сотрудничестве с его "правой рукой" — чиновником управления ГФС в Киеве и других лиц. Подозреваемые пытались получить неправомерную выгоду от руководства НАБУ и руководителя САП в качестве принятия решения о закрытии уголовного дела.

Представители Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили об изъятии шести миллионов долларов в ходе дела. При этом детективы Национального антикоррупционного бюро проводят неотложные следственные действия с целью документирования противоправных действия указанных лиц.

Как сообщал портал "Комментарии", охотникам на редкую гориллу в Уганде грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!