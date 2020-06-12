kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9434.08

ETH/USD

236.87

LTC/USD

44.89

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал Экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ

Холодницкому пытались дать взятку

сегодня, 21:35
Автор:

Антон Корнилов
Экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ Бывший чиновник попытался передать взятку в размере 6 миллионов долларов главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро. Об этом рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем личном Telegram-канале.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры рассказали, что совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт взятки от бывшего чиновника предыдущей власти при сотрудничестве с его "правой рукой" — чиновником управления ГФС в Киеве и других лиц. Подозреваемые пытались получить неправомерную выгоду от руководства НАБУ и руководителя САП в качестве принятия решения о закрытии уголовного дела.

Представители Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщили об изъятии шести миллионов долларов в ходе дела. При этом детективы Национального антикоррупционного бюро проводят неотложные следственные действия с целью документирования противоправных действия указанных лиц.

Как сообщал портал "Комментарии", охотникам на редкую гориллу в Уганде грозит пожизненное заключение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/LeshchenkoS/862
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!