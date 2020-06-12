Экс-чиновник пытался дать 6 млн долларов взятки руководству САП и НАБУ

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Антон Корнилов
В пресс-службе Специализированной антикоррупционной
прокуратуры рассказали, что совместно с детективами Национального
антикоррупционного бюро задокументировали факт взятки от бывшего чиновника
предыдущей власти при сотрудничестве с его "правой рукой" — чиновником управления
ГФС в Киеве и других лиц. Подозреваемые пытались получить неправомерную выгоду
от руководства НАБУ и руководителя САП в качестве принятия решения о закрытии
уголовного дела.
Представители Специальной антикоррупционной прокуратуры
сообщили об изъятии шести миллионов долларов в ходе дела. При этом детективы
Национального антикоррупционного бюро проводят неотложные следственные действия
с целью документирования противоправных действия указанных лиц.
Как сообщал портал "Комментарии", охотникам на редкую гориллу в Уганде грозит пожизненное заключение.
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