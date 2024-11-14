Едва не наткнулись на медведя: пограничники задержали 11 нарушителей в Карпатах

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Амбарцумян Анна
Во время патрулирования в Карпатах пограничники Мукачевского отряда остановили 11 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Все задержанные – украинцы призывного возраста, среди которых были жители разных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Инспекторы пограничной службы отделения "Богдан" во время патрулирования высокогорной границы обнаружили группу мужчин из Ивано-Франковской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областей, пытавшихся избежать пунктов пропуска и добраться до Румынии. Несмотря на суровые погодные условия и низкие температуры, путешественники рискнули выбрать нелегальный путь через горы.
Кроме мороза, дополнительную опасность представляли дикие животные, в частности медведи. Во время патрулирования пограничники наткнулись на свежие следы медведя, что свидетельствует об активности животных, которые еще не залегли в зимнюю спячку.
Напомним, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.
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