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Едва не наткнулись на медведя: пограничники задержали 11 нарушителей в Карпатах

Среди задержанных: 3 жителя Ивано-Франковской области и по 2 жителя Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областей.

сегодня, 17:27
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Амбарцумян Анна








Во время патрулирования в Карпатах пограничники Мукачевского отряда остановили 11 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Румынией. Все задержанные – украинцы призывного возраста, среди которых были жители разных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Едва не наткнулись на медведя: пограничники задержали 11 нарушителей в Карпатах

Инспекторы пограничной службы отделения "Богдан" во время патрулирования высокогорной границы обнаружили группу мужчин из Ивано-Франковской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областей, пытавшихся избежать пунктов пропуска и добраться до Румынии. Несмотря на суровые погодные условия и низкие температуры, путешественники рискнули выбрать нелегальный путь через горы.

Кроме мороза, дополнительную опасность представляли дикие животные, в частности медведи. Во время патрулирования пограничники наткнулись на свежие следы медведя, что свидетельствует об активности животных, которые еще не залегли в зимнюю спячку.


ГНСУ еще раз предостерегает – незаконное пересечение границы – опасно для вашего здоровья и жизни, – говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.

Кроме того, правоохранители на Прикарпатье были задержаны за организацию незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Совместно с гражданским посредником они обеспечивали беспрепятственный проход через границу в Румынию по цене 7 тысяч долларов США.



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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/44826-video-zatrimali-chi-vryatuvali-bilya-kordonu-z-rumuniyeyu-prikordonniki-viyavili-11-porushnikiv
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