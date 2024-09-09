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Двух сотрудников ГСЧС будут судить за вымогательство взяток у рестораторов

На Закарпатье двух должностных лиц ГСЧС привлекут к ответственности за организацию схемы поборов

сегодня, 12:20
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Амбарцумян Анна

Два главных инспектора одного из управлений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Закарпатье предстанут перед судом за организацию схемы поборов с местных предпринимателей. Как сообщает Государственное бюро расследований (ГБР), обвинительный акт уже направлен в суд.

Двух сотрудников ГСЧС будут судить за вымогательство взяток у рестораторов

Сотрудники ГСЧС. Фото ГБР

Согласно материалам следствия, подозреваемые требовали взятки от владельцев заведений питания в Ужгороде и его окрестностях, предлагая ускоренное получение разрешений на соответствие противопожарным требованиям. За ускорение выдачи деклараций соответствия материально-технической базы, они требовали по 500 долларов США с каждого предпринимателя.

В июле этого года сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили инспекторов и задержали одного из них при получении 1,5 тыс. долларов США за три декларации.

Оба чиновника обвиняются по статьям Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2). Если они признаны виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Задержанные уплатили залог в размере 242,2 тысячи гривен каждый и были уволены со своих должностей в ГСЧС.

Двух сотрудников ГСЧС будут судить за вымогательство взяток у рестораторов - фото 2

Напомним, во время войны украинские чиновники и депутаты продолжают демонстрировать безнаказанность и произвол, злоупотребляя своими полномочиями и отдыхая на элитных курортах. О том, почему украинские чиновники чувствуют себя безнаказанно, разбирались "Комментарии".

Кроме того, Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины при содействии министра энергетики Германа Галущенко разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-zakarpatti-pered-sudom-postanut-dvoe-posadovciv-dsns-yaki-zbirali-daninu-z-miscevih-zakladiv-harchuvannya
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