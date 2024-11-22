Депутат взорвал гранаты в сельсовете: суд объявил приговор

15 декабря 2023 года в сессионном зале Керецковского сельского совета на Закарпатье депутат Сергей Батрин принес три боевых осколочных гранаты РГД-5 и Ф-1 и взорвал их. Из-за инцидента пострадали 26 человек, впоследствии двое из них скончались. Теперь в СБУ сообщили о приговоре суда местному депутату.

Депутат Сергей Батрин. Фото из открытых источников

Как сообщает Управление СБУ в Закарпатской области, депутат Керецковского сельского совета, взорвавший гранаты, получил пожизненное.

"По материалам Службы безопасности и Закарпатской областной прокуратуры пожизненное лишение свободы получил депутат Керецковского сельского совета в Закарпатье, совершивший теракт в здании госучреждения", — указывает СБУ.

Как установило следствие, Сергей Батрин заранее подготовился к преступлению. Он использовал свои связи в криминальных кругах, где приобрел гранаты и хранил их в собственном доме. В день заседания сельсовета Сергей Батрин принес боевые гранаты, где и воспользовался ими.

"Ненадолго покинув помещение сессионного зала, он привел гранаты в боевую готовность. Вернувшись назад, злоумышленник достал их из карманов куртки и поочередно бросил на пол комнату, где находился почти полный состав депутатского корпуса сельсовета", — указывает СБУ.

Суд признал Сергея Батрина виновным по двум статьям УК: террористический акт, приведший к гибели людей и приобретение взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат приговорен к 8 годам заключения. Он дал первую в Украине взятку в биткоинах.

Также "Комментарии" писали, что на одиозную нардепку Марьяну Безуглую подали в суд.