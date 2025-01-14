Депутат украл у Укрэнерго почти 60 миллионов: детали схемы

Служба безопасности Украины и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, нанесшую "Укрэнерго" ущерб почти на 60 миллионов гривен. В центре скандала – бывший заместитель председателя Харьковского облсовета, ныне скрывающийся за границей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили одну из самых больших схем хищения средств "Укрэнерго". Как сообщается, организатором преступной схемы является бывший депутат Харьковского областного совета, который привлек к махинациям еще двух сообщников – основателя и директора столичной компании.

В апреле 2022 года эксдепутат Харьковского облсовета совместно с двумя бизнес-партнерами организовал сложную схему хищения средств "Укрэнерго". Для этого они создали три фиктивных компании, которые получали электроэнергию из Объединенной энергетической системы Украины. Ни одна из этих компаний не платила за полученную энергию.

После этого электроэнергия продавалась конечным потребителям, а полученные средства "отмывались". Деньги выводились в тень, оформляя платежи как "уплату долгов" перед аффилированными структурами. Затем эти средства переводились на счета компании, зарегистрированной на Балканах.

По результатам судебно-экономической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного "Укрэнерго", составляет 58,44 млн гривен.

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве, в частности, у основателя компании, которая была ключевой в схеме. Ему объявлено подозрение. Между тем скрывающиеся за рубежом эксдепутат и директор фиктивного предприятия получили подозрения заочно.

Преступники обвиняются в следующих правонарушениях:

Организация и пособничество в присвоении или растрате имущества в крупных размерах (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

Легализация средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Расследование продолжается. Правоохранители работают над тем, чтобы привлечь к ответственности всех участников преступной схемы. Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.