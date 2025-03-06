Деньги вместо фронта: как комбат из Закарпатья продавал места в тылу

Командир батальона одной из воинских частей в Закарпатье будет судить за коррупцию и превышение служебных полномочий. Следствие установило, что он требовал деньги от подчиненных за возможность остаться в тылу, а не уходить в зону боевых действий. Более того, военных он использовал в качестве рабочих на собственном строительстве. Теперь ему грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие в отношении командира батальона, организовавшего коррупционную схему в армии. Используя свое служебное положение, он предлагал военнослужащим остаться в тылу в обмен на взятку.

Следствие установило, что часть личного состава батальона должна отправиться на фронт, однако комбат предложил "альтернативу" – за определенную сумму солдаты могли остаться охранять объекты критической инфраструктуры на западе Украины. Для сбора средств он привлек подчиненного, принимавшего "взносы".

Правоохранители задокументировали факт получения 1300 долларов США от одного из подчиненных за включение его в список "тыловиков". Аналогичные суммы платили и другие военнослужащие. Чтобы схему не разоблачили, командир договорился с начальником штаба, предложив ему 5 тысяч долларов за утверждение поддельных списков. Однако после передачи денег он был задержан.

Кроме того, следователи установили, что командир батальона использовал подчиненных солдат для постройки собственного дома в Ужгороде. В течение трех месяцев три военнослужащих выполняли строительные работы, вместо того чтобы охранять стратегические объекты.

В настоящее время обвиняемому инкриминируют получение неправомерной выгоды, превышение служебных полномочий и подкуп должностного лица (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Его сообщник – военнослужащий, собиравший деньги – также предстанет перед судом.

Санкция статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сначала суд определил для командира залог в размере 242,2 тысячи гривен, однако впоследствии его отменили из-за попыток подозреваемого повлиять на свидетелей. Теперь он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований разоблачило очередной коррупционный скандал в военных рядах. Чиновник из Кировоградской области закупил для защитников продукты, которые могли бы нанести вред их здоровью. Из-за его халатности армия могла получить некачественные мясные консервы, однако ГБР вовремя среагировало и предотвратило возможные трагедии. Теперь горе-обеспечитель предстанет перед судом.