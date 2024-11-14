Деньги в мусорных контейнерах: как киевский полицейский переправлял мужчин через границу

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с Госпогранслужбой разоблачили киевского правоохранителя, организовавшего переправку мужчин призывного возраста через украинско-венгерскую границу. За помощь в незаконном выезде в Европу он получил немалые суммы.

Киевский полицейский переправлял мужчин через границу. Фото: ГБР

Правоохранитель предлагал "услуги" через соцсети

ГБР сообщило о подозрении правоохранителю из Киева, который из-за соцсетей искал мужчин призывного возраста, готовых заплатить за помощь в незаконном выезде за границу. Он установил плату за свои услуги в размере 10 тысяч долларов США и обещал решить вопрос с пересечением границы.





Двое киевлян, которые стали клиентами стражи порядка, должны были оставить деньги в пакетах возле мусорных контейнеров. После этого они были доставлены в Мукачево, а затем на такси в окрестности села вблизи границы с Венгрией. Сразу после этого они планировали пешком отправиться на границу, однако их задержали пограничники. Впоследствии был составлен протокол за попытку незаконного пересечения границы.





Правоохранителя задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. В ходе обысков в его автомобиле обнаружены номерные знаки, что также стало частью расследования.





В настоящее время следователи ГБР продолжают собирать доказательства и устанавливать других возможных участников этой преступной схемы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.