Деньги в мусорных контейнерах: как киевский полицейский переправлял мужчин через границу

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Амбарцумян Анна
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с Госпогранслужбой разоблачили киевского правоохранителя, организовавшего переправку мужчин призывного возраста через украинско-венгерскую границу. За помощь в незаконном выезде в Европу он получил немалые суммы.
Киевский полицейский переправлял мужчин через границу. Фото: ГБР
Напомним, работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении организаторов схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Ровенской области. По данным следствия, староста одного из округов и сотрудник правоохранительных органов Радивиловского городского совета зарабатывали на создании искусственных уголовных производств для призывников. Обвинительные акты уже направлены в суд.
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