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Главная Новости Общество Криминал Дело Шеремета: подозреваемой в убийстве Юлии Кузьменко вручили обвинения
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Эксклюзив Дело Шеремета: подозреваемой в убийстве Юлии Кузьменко вручили обвинения

По словам правозащитника, доктору и волонтеру Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

сегодня, 17:07
Автор:

Дмитрий Симоненко

Доктору и волонтеру Юлии Кузьменко, которая подозревается в убийстве медийщика Павла Шеремента, вручили обвинительный акт - об этом в комментарии Укринформу заявил ее адвокат Тарас Беспалый.

Дело Шеремета: подозреваемой в убийстве Юлии Кузьменко вручили обвинения

Юлия Кузьменко. Фото из Facebook Юлии Кузьменко

Данная информация была получена от защитника Юлии, Тараса Беспалого.

В то же время, адвокат второго подозреваемого по этому делу, Андрея Антоненко (Риффмастера), Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному еще не вручали обвинения. По его словам, вручение обвинительного акта Антоненко запланировано на 17 часов сегодня.

Как ранее писало издание "Комментарии" представители защиты обвиняемых в суде по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета подали ходатайство о допросе главы государства Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова в качестве свидетелей. 


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