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Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему

Чиновники Полтавского ГОКа предстанут перед судом

сегодня, 10:26
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Амбарцумян Анна

Сотрудники Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении семи чиновников и руководителей ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат", принадлежащего олигарху, находящемуся за границей. Злоумышленники незаконно завладели десятками миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему

Чиновники в суде. Фото: ГБР

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год топменеджмент комбината незаконно распоряжался полезными ископаемыми общегосударственного значения, не имея на это соответствующего разрешения. Они реализовали тонны сырья без лицензии на общую сумму около 80 миллионов гривен.

В дальнейшем сырье, в основном состоявшее из отходов щебня, было перепродано через подставные компании по значительно более высокой цене. В результате противоправной схемы ущерб достиг более 370 миллионов гривен.

Обвиняемые будут отвечать по ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Наказание по этим статьям может достигать 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему - фото 2
Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему - фото 3
Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему - фото 4
Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему - фото 5
Дело на 370 млн грн: в комбинате, принадлежащем беглому олигарху разоблачили мошенническую схему - фото 6

Громкие дела ГБР

Напомним, работники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили новые эпизоды мошенничества преступной организации, обманом завладевшей средствами сельскохозяйственных производителей. Злоумышленники под предлогом покупки зерновых и масличных культур присваивали деньги аграриев.

Кроме того, работники ГБР разоблачили председателя военно-лекарственной комиссии Кропивницкого, который в сговоре с работницей одного из областных диспансеров организовали торговлю "белыми" военными билетами.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/pered-sudom-postanut-posadovci-poltavskogo-girnicho-zbagachuvalnogo-kombinatu-yakij-nalezhit-oligarhu-vtikachu
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