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Цинизм за границей: работница ТЦК и ее муж обдирали семьи погибших воинов

В Запорожье разоблачили супругов, требовавших "откаты" по выплатам семьям погибших военных

14 июля 2025, 13:30
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Ткачова Марія

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили циничную схему в Запорожье: супруги требовали деньги у родственников погибших воинов ВСУ за то, чтобы те смогли получить причитающиеся им государственные выплаты.

Цинизм за границей: работница ТЦК и ее муж обдирали семьи погибших воинов

Разоблачили семью, которая обдирала семьи погибших воинов

По данным следствия, злоумышленники потребовали 50% от единовременного пособия, а затем еще и часть ежемесячных выплат. Задокументирован случай, когда у жены военного 66-й отдельной механизированной бригады, погибшего на фронте, требовали половину компенсации.

К схеме были причастны двое: бывший военный из Полтавщины, создавший несколько псевдоволонтерских организаций, и его жена — работница ТЦК в Запорожье. Она работала в отделе психологической поддержки и имела доступ к информации о погибших. Именно она передавала контакты семей своему мужу.

Тот звонил по телефону родственникам и предлагал "помощь" с оформлением документов. Если люди не соглашались, начинал угрожать, что затянет или заблокирует получение денег, ссылаясь на "связи" в воинских частях.

Мужчину задержали во время перевода денег – вдова погибшего воина перечислила ему половину суммы единовременной выплаты.

Во время обысков у него обнаружили еще почти два десятка дел других семей, потерявших близких на войне, контакты потерпевших, а также почти 50 тысяч долларов наличными в разных валютах.

Ему уже объявили о подозрении по статье о предоставлении неправомерной выгоды — ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование продолжается — стражи порядка работают над тем, чтобы привлечь к ответственности его сообщницу и других причастных к преступлению.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине готовят новый закон о помощи семьям — до и после рождения ребенка. Основное изменение: государство существенно увеличивает выплаты молодым родителям.



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Источник: https://t.me/SBUkr/15315
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