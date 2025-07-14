Цинизм за границей: работница ТЦК и ее муж обдирали семьи погибших воинов

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили циничную схему в Запорожье: супруги требовали деньги у родственников погибших воинов ВСУ за то, чтобы те смогли получить причитающиеся им государственные выплаты.

Разоблачили семью, которая обдирала семьи погибших воинов

По данным следствия, злоумышленники потребовали 50% от единовременного пособия, а затем еще и часть ежемесячных выплат. Задокументирован случай, когда у жены военного 66-й отдельной механизированной бригады, погибшего на фронте, требовали половину компенсации.



К схеме были причастны двое: бывший военный из Полтавщины, создавший несколько псевдоволонтерских организаций, и его жена — работница ТЦК в Запорожье. Она работала в отделе психологической поддержки и имела доступ к информации о погибших. Именно она передавала контакты семей своему мужу.



Тот звонил по телефону родственникам и предлагал "помощь" с оформлением документов. Если люди не соглашались, начинал угрожать, что затянет или заблокирует получение денег, ссылаясь на "связи" в воинских частях.



Мужчину задержали во время перевода денег – вдова погибшего воина перечислила ему половину суммы единовременной выплаты.



Во время обысков у него обнаружили еще почти два десятка дел других семей, потерявших близких на войне, контакты потерпевших, а также почти 50 тысяч долларов наличными в разных валютах.



Ему уже объявили о подозрении по статье о предоставлении неправомерной выгоды — ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.



Расследование продолжается — стражи порядка работают над тем, чтобы привлечь к ответственности его сообщницу и других причастных к преступлению.



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