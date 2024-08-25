Что известно об аресте основателя Telegram Павла Дурова

24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Процесс задержания был инициирован воздушно-транспортной жандармерией Франции, поскольку Дуров находился в розыске в этой стране. Портал "Комментарии" собрал все, что известно об аресте Дурова во Франции.



Основатель Telegram Павел Дуров. Фото из открытых источников

39-летний Павел Дуров прилетел в столицу Франции из Азербайджана на частном самолете. На борту самолета с бизнесменом находилась его охрана и женщина, имя которой не разглашается. После задержания Дурова поместили в следственный изолятор. Французские правоохранительные органы объясняют такое решение тем, что заключение под стражу Дурова является мерой пресечения, ведь бизнесмен может сбежать из страны благодаря своим финансовым возможностям.

Во Франции причиной задержания Дурова называют его отказ от сотрудничества при расследовании различных преступлений, связанных с использованием Telegram: торговля наркотиками, сексуализированное насилие над детьми и мошенничество из-за отсутствия модерации на платформе. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

СМИ считают, что задержание Дурова привело к международному резонансу и давлению на другие страны Европы, чтобы усилить регулирование Telegram в контексте борьбы с преступностью и терроризмом.

На арест Дурова во Франции отреагировало российское посольство, заявившее, что "в курсе" ситуации и выясняет все обстоятельства.

Любопытно, что правоохранительные органы Франции отметили, что Дуров был проинформирован о своем статусе persona non grata и избегал поездок в страны ЕС. Павел Дуров гражданин не менее четырех стран. У Дурова есть французское гражданство, которое он получил в 2021 году. Таким образом, бизнесмена могут судить во Франции и отказать в экстрадиции в другую страну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дуров сделал неожиданное признание о более ста своих детей.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле обратились к Дурову по поводу работы Telegram.

