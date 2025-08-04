Чиновники и бизнесмены "зарабатывали" на закупках БПЛА: кто проходит по делу

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили первый этап расследования по делу о коррупционных злоупотреблениях при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сил обороны. Подозрения объявлены шестерым фигурантам, среди которых политики, военные чиновники и представители оборонного бизнеса.

Деньги ВСУ в карман: детали дела

Следствие установило, что в 2024-2025 годах организованная преступная группа системно присваивала средства, которые местные власти выделяли на нужды армии. Среди выявленных эпизодов — закупка FPV-дронов почти на 10 млн гривен и систем РЭБ. В обоих случаях использовалась схема с завышением цен — до 30% контрактов возвращались в виде "откатов" участникам схемы.

По делу проходят:

• бывший глава Луганской ОВА;

• действующий народный депутат Украины;

• начальник городской военной администрации;

• командир воинской части Нацгвардии;

• бенефициар предприятия-производителя БПЛА;

• директор этого же предприятия.

Бенефициару и директору помимо коррупционных статей инкриминируют еще и препятствование деятельности Вооруженных Сил. По данным следствия, за денежное вознаграждение они оформляли работников на фирму и обеспечивали им "бронь", то есть фактически освобождали от мобилизации.

Сейчас всем шестерым объявлено подозрение по статьям УК Украины, предусматривающим наказание за растрату бюджетных средств, получение взяток и препятствование обороне государства. В частности, депутат и бывший глава ОВА обвиняются по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сторона обвинения направила в суд ходатайство о содержании под стражей для подозреваемого народного депутата с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Меры предосторожности также готовятся для других участников дела.

Все действия происходят в соответствии с законом, а согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственное бюро расследований завершило следствие по делу инструктора учебного взвода, который на полигоне в Кировоградской области жестоко избил курсанта. Обвинительный акт уже направлен в суд.