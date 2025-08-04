Чиновники и бизнесмены "зарабатывали" на закупках БПЛА: кто проходит по делу

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Ткачова Марія
Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили первый этап расследования по делу о коррупционных злоупотреблениях при закупке беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сил обороны. Подозрения объявлены шестерым фигурантам, среди которых политики, военные чиновники и представители оборонного бизнеса.
Деньги ВСУ в карман: детали дела
Следствие установило, что в 2024-2025 годах организованная преступная группа системно присваивала средства, которые местные власти выделяли на нужды армии. Среди выявленных эпизодов — закупка FPV-дронов почти на 10 млн гривен и систем РЭБ. В обоих случаях использовалась схема с завышением цен — до 30% контрактов возвращались в виде "откатов" участникам схемы.
По делу проходят:
• бывший глава Луганской ОВА;
• действующий народный депутат Украины;
• начальник городской военной администрации;
• командир воинской части Нацгвардии;
• бенефициар предприятия-производителя БПЛА;
• директор этого же предприятия.
Бенефициару и директору помимо коррупционных статей инкриминируют еще и препятствование деятельности Вооруженных Сил. По данным следствия, за денежное вознаграждение они оформляли работников на фирму и обеспечивали им "бронь", то есть фактически освобождали от мобилизации.
Сейчас всем шестерым объявлено подозрение по статьям УК Украины, предусматривающим наказание за растрату бюджетных средств, получение взяток и препятствование обороне государства. В частности, депутат и бывший глава ОВА обвиняются по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Сторона обвинения направила в суд ходатайство о содержании под стражей для подозреваемого народного депутата с альтернативой внесения залога в размере 30 млн грн. Меры предосторожности также готовятся для других участников дела.
Все действия происходят в соответствии с законом, а согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.