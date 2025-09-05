Чем закончилась жестокость над животным в Белой Церкви

В городе Белая Церковь правоохранители зафиксировали инцидент с жестоким обращением с животным, который получил огласку в соцсетях. На видео, появившемся в интернете, видно, как подросток бьет ежа ногой, в результате чего животное улетает в сторону. Его подруга при этом снимала событие на камеру телефона и сопровождала процесс нецензурной бранью.

Дети издевались над ежиком

Ювенальные полицейские быстро установили участников инцидента. Ими оказались местные жители – 14-летняя девушка и 15-летний парень. Объясняя свои действия, они заявили, что сделали это от скуки, не осознавая последствий и вреда для животного.

Пострадавшего ежа доставили в ветеринарное учреждение в столице. Там он находится под наблюдением врачей и проходит необходимое лечение.

Правоохранители составили административные протоколы на родителей обоих подростков за невыполнение обязанностей по воспитанию детей (ч. 3 ст. 184 КУоАП). Теперь им придется отвечать за поступки своих детей.

Полиция напоминает: жестокое обращение с животными недопустимо и имеет последствия не только для самих нарушителей, но и для их семей.

