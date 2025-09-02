logo

Бывшие командиры ради денег скрывали самоубийство военного
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшие командиры ради денег скрывали самоубийство военного

В Киевской области будут судить двух экскомандиров, которые скрыли самоубийство военного ради денег

2 сентября 2025, 17:20
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу двух бывших командиров одной из воинских частей Киевской области. Они сфальсифицировали документы о гибели подчиненного, скрывая факт самоубийства.

Бывшие командиры ради денег скрывали самоубийство военного

Бывшие командиры ради денег пошли на преступление

Как работала схема

Чиновники знали, что военнослужащий покончил с собой. Но вместо того, чтобы честно отчитаться, они сговорились между собой и оформили поддельный акт. В документах было указано, что боец погиб во время выполнения боевого задания.

На основе этих фальшивых данных семья погибшего получила 15 млн грн единовременного пособия. Часть денег должны были присвоить сами командиры.

Последствия

На имущество обоих фигурантов наложен арест, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государству.

Им предъявлены обвинения по статье 426 Уголовного кодекса — бездействие военной власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Что дальше

Обвинительный акт передан в суд. Если вину докажут, бывшим командирам грозит до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Источник: https://t.me/DBRgovua/6235
