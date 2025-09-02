Бывшие командиры ради денег скрывали самоубийство военного

Государственное бюро расследований завершило следствие по делу двух бывших командиров одной из воинских частей Киевской области. Они сфальсифицировали документы о гибели подчиненного, скрывая факт самоубийства.

Бывшие командиры ради денег пошли на преступление

Как работала схема



Чиновники знали, что военнослужащий покончил с собой. Но вместо того, чтобы честно отчитаться, они сговорились между собой и оформили поддельный акт. В документах было указано, что боец погиб во время выполнения боевого задания.



На основе этих фальшивых данных семья погибшего получила 15 млн грн единовременного пособия. Часть денег должны были присвоить сами командиры.



Последствия



На имущество обоих фигурантов наложен арест, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный государству.



Им предъявлены обвинения по статье 426 Уголовного кодекса — бездействие военной власти в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Что дальше



Обвинительный акт передан в суд. Если вину докажут, бывшим командирам грозит до 10 лет лишения свободы.



Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.



