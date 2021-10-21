Бывшего чиновника Нацполиции будут судить: что ему инкриминируют

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Козлова Альбіна
Задержание подозреваемого в получении неправомерной выгоды, фото НАБУ
Дело расследовали и передали в суд. Теперь судьбу бывшего чиновника Национальной полиции будет решать суд. Мужчине инкриминируют неправомерное получение вознаграждения в сумме почти миллион гривен. Об этом сообщают в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Задержали и объявили подозрение мужчине 15 апреля 2021 года. Тогда его автомобиль с водителем остановили детективы НАБУ и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры вместе со спецназовцами.
Сейчас следственные действия завершены и материалы дела, возбужденного по части 4 статьи 368 и части 1 статьи 209 Уголовного кодекса, передано в суд 21 октября. Мужчина ранее работал начальником департамента взрывотехнической службы Нацполиции.
Известно, что через организованную схему он получил 980 000 гривен неправомерной выгоды. В деле фигурирует еще директор ООО, однако дело в отношении него отделено в другое производство по части 3 статьи 369 УК.
Чиновник же в свою очередь вроде как способствовал победе этого предприятия в тендерной закупке. Директор получил три миллиона бюджетных средств за предоставление спецодежды и взрывозащищающего оборудования. Средства, полученные чиновником, легализовали через другие юридические лица.
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