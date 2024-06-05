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"Будет нести уголовную ответственность": женщина зубами защищала 23-летнего сына от полиции и ТЦК

Женщина напала на полицейского и укусила его, чтобы ее сын смог избежать проверки документов работниками ТЦК.

сегодня, 13:33
Автор:
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Slava Kot
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В Херсоне 60-летняя женщина препятствовала полиции проверить документы своего 23-летнего сына и укусила правоохранителя, работавшего вместе с представителями ТЦК. В полиции Херсонской области сообщили, что женщина будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского.

"Будет нести уголовную ответственность": женщина зубами защищала 23-летнего сына от полиции и ТЦК

Женщина укусила полицейского в Херсоне. Фото из открытых источников

Как сообщает полиция Херсонской области, 4 июня полицейские вместе с представителями ТЦК осуществляли мероприятия по документированию административных нарушений. Во время проверки документов одного из мужчин тот отказался их предоставить и вел себя агрессивно. Кроме того, мужчине удалось скрыться из-за действий его матери.

"В этот момент, препятствуя полицейским проверить документы 23-летнего сына, женщина укусила за руку полицейского. Пользуясь моментом, мужчина скрылся", — сообщает полиция.

Нарушительницей оказалась 60-летняя местная жительница, которая таким образом пыталась защитить сына. В полиции отметили, что ее 23-летний сын не подлежит мобилизации по возрасту, а женщина будет нести уголовную ответственность за свои действия.

"Заметим, что мужчина по возрасту не подлежит мобилизации, но его мать будет теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского", — подчеркнули в полиции.

За нападением на полицейского открыто производство по ч. 2 ст. 345, которая предусматривает ограничение свободы до пяти лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК предупредили, что за вмешательство в их работу граждане могут получить несколько лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали, что в Украине могут создать военную полицию, которая будет заниматься дезертирами, уклонистами и другими нарушителями.



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Источник: https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid02iPv41jYqDj2HTSCkc8h1ao2sSngjgHYYBPHSBgro12FhiWHwXQF2KLv9tt4pMowzl
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