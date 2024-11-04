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Ботоферму с вражеской пропагандой обнаружили в Украине: подробности

Как злоумышленники организовали ботоферму в Винницкой области

сегодня, 21:43
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Кречмаровская Наталия

В Винницкой области полиция прекратила деятельность ботофермы с вражеской пропагандой – злоумышленники ежедневно создавали сотни фейковых аккаунтов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции.

Ботоферму с вражеской пропагандой обнаружили в Украине: подробности

Фото Нацполиции

На противоправной деятельности разоблачили двух жителей областного центра. Они за деньги организовали деятельность пророссийской ботофермы. Мужчина взят под стражу, его сообщница помещена под домашний арест. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленники организовали деятельность ботофермы путем несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных и сетей электросвязи.

Ради "легкого заработка" нарушители приобрели специализированное оборудование и десятки тысяч сим-карт украинских операторов мобильной связи.

Ежедневно злоумышленники обеспечивали регистрацию сотен фейковых аккаунтов в известных социальных сетях, в том числе запрещенных на территории Украины.

"По оперативной информации, фигуранты с помощью платежных сервисов РФ могли продавать вновь учетные записи агентам страны-агрессора, которые в дальнейшем использовали их для проведения ИПСО и распространения призывов к украинцам уклоняться от мобилизации", — сообщили в полиции.

Правоохранители провели обыски в помещениях винничан и изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, в том числе десятки модемов и 19 шлюзов, специализированное программное обеспечение и около 20 тысяч сим-карт украинских мобильных операторов.

Следователи полиции объявили фигурантам подозрение по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Ботоферму с вражеской пропагандой обнаружили в Украине: подробности - фото 2
Ботоферму с вражеской пропагандой обнаружили в Украине: подробности - фото 3
Ботоферму с вражеской пропагандой обнаружили в Украине: подробности - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал о фейке, который распространяют россияне.



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/stvoriuvaly-sotni-feikovykh-akauntiv-shchodnia-politsiia-vinnychchyny-prypynyla-diialnist-botofermy-z-vorozhoiu-propahandoiu
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