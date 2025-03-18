Большая афера во Львове: мошенники похитили более 1,5 миллиона

Во Львове злоумышленники с помощью сайтов, имитировавших сайты реальных финансовых учреждений, похитили со счетов украинцев 1,6 млн грн, сообщает Львовская областная прокуратура.

Мошенники ограбили львовян. Фото из открытых источников

Прокуроры Львовской областной и Галицкой окружной прокуратуры Львова завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников преступной организации в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Трем из них инкриминируется пособничество в несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 2 ст. 361 УК Украины). Кроме этого, одному мужчине инкриминируется создание преступной организации и руководство такой (ч. 1 ст. 255 УК Украины), остальным соучастникам – участие в преступной организации (ч. 2 ст. 255 УК Украины).

По данным следствия, львовянин, привлекая троих знакомых, организовал мошенническую схему завладения средствами украинцев. В частности, посредством так называемых фишинговых сайтов, которые распространялись в мессенджере и соцсети. Общались через созданный ими чат в Telegram.

"Пострадавшим предлагалось получить якобы денежную помощь от государства и известного благотворительного фонда при условии введения личных данных для авторизации в онлайн-банкинге пользователя. Однако на самом деле потерпевшие перенаправлялись на фейковые сайты, которые имитировали сайты официальных финансовых учреждений, где они вносили номера банковских карт, пароли, логины в свои облики".

Таким образом, мошенники получали доступ к банковским аккаунтам, что позволяло перечислять деньги на подконтрольные обвиняемым счета. Дальше эти средства покупали криптовалюту.

По предварительным подсчетам потерпевшим нанесено около 1,6 млн грн ущерба. Фигуранты задержаны.