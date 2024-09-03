Блогер поставил один знак препинания в соцсети: его осудили на 12 лет

Суд в Иране объявил наказание для иранского блоггера Хоссейна Шанбехзаде. Его осудили на 12 лет тюрьмы, а причиной этого стало сообщение в соцсети X, где Шанбехзаде поставил точку под сообщением верховного лидера Ирана Али Хаменеи.



Иранский блоггер Хоссейн Шанбехзаде. Фото из открытых источников

В мае 2024 года Хоссейн Шанбехзаде под сообщением Али Хаменеи в социальной сети X разместил, казалось бы вполне безопасное сообщение, содержащее всего один знак препинания — точку. Однако, после того, как его сообщение вернуло внимание общественности и собрало больше лайков, чем сообщения Али Хаменеи, мужчину задержала полиция.

В июле ему продлили пребывание под стражей, а 31 августа иранский суд объявил приговор. Хоссейн Шанбехзаде был приговорен к 12 годам лишения свободы. Пять лет ему дали за "произраильскую пропагандистскую деятельность", четыре года — за "оскорбление исламских святынь", два года — за "распространение лжи" в социальных сетях и один год за "пропагандистскую деятельность против режима".

Как указывает его адвокат, решение суда было принято по фальшивым обвинениям, которые обычно выдвигают судебные органы Ирана против активистов, чтобы содержать их в тюрьме и запугивать этим других.

Сообщение за которое Хоссейн Шанбехзаде получил 12 лет тюрьмы в Иране

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина задонатила 52 доллара на помощь Украине, а ее осудили на 12 лет. Другая девушка перевела на помощь Украине 30 долларов и была заключена на 9 лет.

Также "Комментарии" писали, что украинку заставили обманом приехать в Россию, где ее приговорили к 12 годам.

