Благословлял «присоединение» Херсонщины к России: архимандрит УПЦ осужден

Суд заочно приговорил архимандрита Украинской православной церкви (Московского патриархата) к 15 годам заключения за государственную измену. Священнослужитель, скрывающийся в оккупированном Крыму, благословлял действия российских захватчиков, в частности, проведение псевдореферендума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Архимандрит УПЦ осужден. Фото: ssu.gov.ua

Экснастоятель Херсонского собора УПЦ Алексей пошел на сотрудничество с оккупационной администрацией после захвата города российскими войсками. Как установили следователи, священнослужитель регулярно приглашал в храм гауляйтера Херсона Владимира Сальдо, который выступал перед прихожанами с пророссийскими призывами.

Во время богослужений архимандрит открыто поддерживал идеи "присоединения" области к России и призвал верующих к участию в псевдореферендуме. Кроме того, он обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить собор в юрисдикцию Русской православной церкви.

За активную поддержку оккупационного режима архимандрит получил от россиян недвижимость в центре Херсона. Также его пригласили в кремль для участия в "церемонии включения" временно оккупированных территорий Украины в состав России.

После освобождения Херсона священнослужитель сбежал вместе с российскими военными, сначала на левый берег Днепра, а затем в Крым. На основании собранных доказательств суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Служба безопасности Украины продолжает комплексные действия, направленные на то, чтобы предатель понес полную ответственность за свои преступления. Все факты его сотрудничества с агрессором задокументированы, а приговор уже вступил в силу.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас предатель находится под стражей.