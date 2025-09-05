Безумная схема: как судья спасал своего родственника от мобилизации

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачило судью одного из районных судов Львовской области, который за взятку пытался избежать мобилизации для своего родственника.

Судья отмазал родственника от мобилизации

По данным следствия, судья получил от собственной племянницы 8 тысяч долларов США. В ответ он пообещал использовать свои связи с должностными лицами территориального центра комплектования и "решить вопрос", чтобы его двоюродного брата не отправили в армию.

Более того, зафиксировано, что он лично забрал родственника из помещения ТЦК и СП без принятия официального решения о мобилизации и вывозе его во Львов.

Помимо коррупционной составляющей проверка декларации судьи за 2024 год выявила существенные нарушения. Чиновник не задекларировал часть имущества своей семьи. Разногласия с реальными данными превышают 7,5 миллиона гривен.

Судьи объявлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2) и внесение заведомо ложных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2).

Если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются обыски, изъяты документы и другие доказательства, которые могут подтвердить незаконную деятельность.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора и Львовской областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой в Ужгороде прокомментировал позицию Венгрии, которая блокирует процесс евроинтеграции Украины.