Безумная схема: как судья спасал своего родственника от мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

Безумная схема: как судья спасал своего родственника от мобилизации

На Львовщине разоблачен судья, который за деньги «спасал» родственника от мобилизации

5 сентября 2025, 16:32
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины разоблачило судью одного из районных судов Львовской области, который за взятку пытался избежать мобилизации для своего родственника.

Безумная схема: как судья спасал своего родственника от мобилизации

Судья отмазал родственника от мобилизации

По данным следствия, судья получил от собственной племянницы 8 тысяч долларов США. В ответ он пообещал использовать свои связи с должностными лицами территориального центра комплектования и "решить вопрос", чтобы его двоюродного брата не отправили в армию.

Более того, зафиксировано, что он лично забрал родственника из помещения ТЦК и СП без принятия официального решения о мобилизации и вывозе его во Львов.

Помимо коррупционной составляющей проверка декларации судьи за 2024 год выявила существенные нарушения. Чиновник не задекларировал часть имущества своей семьи. Разногласия с реальными данными превышают 7,5 миллиона гривен.

Судьи объявлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц (ч. 2 ст. 369-2) и внесение заведомо ложных сведений в декларацию (ч. 1 ст. 366-2).

Если его вину докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются обыски, изъяты документы и другие доказательства, которые могут подтвердить незаконную деятельность.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора и Львовской областной прокуратуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой в Ужгороде прокомментировал позицию Венгрии, которая блокирует процесс евроинтеграции Украины.



Источник: https://t.me/DBRgovua/6250
