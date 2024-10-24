Бегство не удалось: путешественник оказался в ловушке на границе

Пограничники Ивано-Франковской области стали свидетелями курьезного случая, когда 29-летний мужчина, пытаясь нелегально пересечь границу с Венгрией, оказался в неприятной ситуации. Детали рассказали в Государственной пограничной службе Украины .

Схема выезда за границу. Фото ГПСУ

Ночью, при попытке незаконно пересечь границу с Венгрией, 29-летний житель Ивано-Франковской области застрял в болоте канала Чаронда. После того, как он заблудился, мужчина решил обратиться за помощью, позвонив по телефону на горячую линию пограничной службы. Его неудачная попытка попасть за границу окончилась настоящим испытанием.

Пограничники, получив сигнал помощи, быстро отреагировали и отправились на поиски. Они нашли горе-путешественника, доставили его в свое подразделение и предоставили сухую одежду. Теперь молодой человек столкнется с последствиями своих действий в суде.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .